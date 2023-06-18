الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني| حزب "الجيل" يتقدم بمقترح لمعالجة معوقات العمل الأهلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم حزب "الجيل الديمقراطي" بمقترح لمعالجة معوقات العمل الأهلي بمصر، خلال لجنة تنظيم العمل الأهلي في الحوار الوطني.

وقدم المقترح نيابة عن الحزب الدكتور أحمد عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المجتمعية بحزب الجيل الديمقراطي.

ويرى الدكتور أحمد عبد القادر، أن المزايا والإعفاءات المقدمة للجمعيات الأهلية غير كافية لكي تقوم المؤسسات والجمعيات الأهلية بدورها في خدمة المجتمع بالأهداف المنشودة.

وعليه، طالب رئيس لجنة التنمية المجتمعية بحزب الجيل الديمقراطي، بمزيد من الامتيازات وتعديل نص المادة 17 من قانون العمل الأهلي بما يتيح لمنظمات المجتمع المدني القيام بدورها في خدمة المجتمع، وبما يمكن تلك المنظمات من إنشاء مشروعات تعظم من مواردها لكي تساعدها في القيام بدورها لاسيما في مجالات التعليم والصحة وتشغيل الشباب.

كما يرى الدكتور أحمد عبد القادر، أنه يجب تخفيض الضرائب على منظمات المجتمع المدني وإعفائها من رسوم السجل التجاري والتأمينات وغيرها بالنسبة لجميع الأعمال التي تقوم بها، لذلك يرى حزب "الجيل" ضرورة أن تعامل منظمات المجتمع المدني في المزايا على الأقل مثل الأندية الرياضية ومراكز الشباب، حيث أن منظمات المجتمع المدني لها دور هام في تنمية وبناء الإنسان المصري وتعزيز الانتماء الوطني للشباب.

وأوضح عبد القادر، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعامل تلك المنظمات معاملة المشروعات الخاصة أو الشركات الخاصة في الضرائب سواء كانت ضريبة على الدخل أو قيمة مضافة، لأنها غير هادفة للربح، حتى لو كان هناك عائد ينتج فإنه لا يوزع على الأعضاء ولكنه يدخل في النشاط نفسه لتلك المنظمات.

واقترح أن يتم دمج موضوعات أهمية العمل الأهلي والعمل التطوعي ضمن مناهج التعليم على كافة مستوياتها، بحيث يكون هناك مادة علمية أو موضوع تعليمي بما يعزز بناء الشخصية الوطنية الفاعلة لخدمة المجتمع وبناء وعي جمعي لشباب الأمة بقضايا الوطن وذلك لتعزيز الانتماء الوطني.

كما طالب بتفعيل دور الوحدة المركزية للجمعيات والوحدات الفرعية التابعة لها، بإتاحة المعلومات عن كيفية التطوع وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني وكذا تشجيع المتطوعين بعدة حوافز لهم، والمساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وتحفيز الجمعيات الأهلية على قبول المتطوعين.

حزب الجيل الديمقراطي معوقات العمل الأهلي تنظيم العمل الأهلي الحوار الوطنى العمل التطوعي

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