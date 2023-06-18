الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تنزانيا يهزم النيجر وينعش آماله فى بلوغ كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب تنزانيا
منتخب تنزانيا

حقق منتخب تنزانيا، فوزًا هامًا وصعبًا على ضيفه منتخب النيجر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني بدار السلام، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع المنتخب التنزاني، رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني، معززًا حظوظه في المنافسة على التأهل إلى أمم إفريقيا، بينما تجمد رصيد النيجر، عند نقطتين، في المركز الرابع، ليودع رسميًا النهائيات.

وسجل سيمون موسوفا، هدف الفوز لتنزانيا، في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

ويلتقي حاليًا، منتخبا أوغندا والجزائر، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "جابوما ستاديوم" بمدينة دوالا الكاميرونية، في إطار منافسات الجولة ذاتها.

وسيستضيف المنتخب الجزائري، نظيره التنزاني، بينما يستقبل النيجر، ضيفه أوغندا، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، المقرر لها في سبتمبر المقبل.

وتأهل حتى الآن إلى كأس أمم إفريقيا 2023، كل من المغرب، الجزائر، جنوب إفريقيا، السنغال، بوركينا فاسو، تونس، مصر، زامبيا، غينيا الاستوائية.

تنزانيا النيجر كأس الأمم الإفريقية 2023 تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 اوغندا الجزائر

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