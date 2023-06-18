الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين سر التحالف الوطني تؤكد ضرورة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع

نهي طلعت عبد القوي
نهي طلعت عبد القوي

قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي إن قانون العمل الأهلي هو قانون مهم ومتوازن وأحدث طفرة في العمل الأهلي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك حاجة إلى إجراء بعض التعديلات عليه، والتي  تأتي من منطلق زيادة طموح العاملين بالعمل الأهلي.

 وأوضحت أن الجمعيات الأعضاء في التحالف قدمت رؤية لتعديل قانون العمل الأهلي إلى إدارة الحوار الوطني خلال فترة التحضيرات للحوار الوطني.

 وأشارت إلى أن هناك أعباء كبيرة موضوعة على عاتق الجمعيات الأهلية بسبب استهلاك الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه، والتي أدت إلى تعثر عدد من المؤسسات الصحية التابعة لجمعيات كبيرة مثل مستشفى شفاء الأورمان.

ونوهت إلى ضرورة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع لتنظيم صفوف المتطوعين ووضع اطار يمكن العمل من خلاله، وضرورة توحيد قاعدة البيانات وتفعيل المنظومة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك إعطاء دورات تدريبية لكوادر الجمعيات الأهلية.

وثمنت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

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