فوز اللاعب المصرى على عزت بالمركز الثانى فى بطولة إيطاليا المفتوحة للاسكواش

توج لاعب الاسكواش المصرى علي عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الثانى في بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين تحت ١٧ سنة، والتي أقيمت في مدينة ريتشوني بإيطاليا في الفترة من ٦/١٥ إلى ٦/١٨، باشتراك أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والعديد من دول، العالم مثل "أمريكا وإنجلترا والنمسا والمجر وإيطاليا وأوكرانيا وقطر ومصر".

وتعد بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين من أقوي البطولات في أوروبا، حيث يشارك في البطولة أفضل لاعبي اللعبة في الأعمار السنية المختلفة.

واستهل اللاعب المصري علي عزت، مشواره في البطوله بتحقيق الفوز على اللاعب الأمريكي JON . DAVIS بدور الـ ٦٤ بنتيجة "٣-١"، وفي دور الـ ٣٢ حقق الفوز الثاني له على لاعب المنتخب الأوكراني ARTEM PANCHENKO بنتيجة "٣-٠" ثم التقي بدور الـ١٦ مع لاعب المنتخب السويسري LEANDRO VOGEL وفاز بنتيجة "٣-٠" وفي دور الـ ٨ تقابل مع لاعب المنتخب النمساوي SAMUEL WINKLFR وحقق نتيجة "٣-١" وفي دور قبل النهائي التقي مع لاعب المنتخب المجري والمصنف الثاني على البطولة وحقق فوز "٣-١" واختتمت اليوم فعاليات البطولة بالمباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني بين لاعب منتخب النمسا والمصنف رقم "١" علي أوروبا والبطولة وبين اللاعب المصري علي عزت وانتهت بفوز لاعب منتخب النمسا بنتيجة "٣-١"، ليحقق اللاعب المصري علي عزت، المركز الثاني والميدالية الفضية لبطولة إيطاليا المفتوحة لناشئ الاسكواش ٢٠٢٣.

ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الاسكواش، والذي يتنبأ له الكثيرين بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة، وله العديد من المشاركات الدولية في بطولات أوروبا وأمريكا المفتوحة لناشئين الاسكواش.