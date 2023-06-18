3 وفيات.. ارتفاع مصابى حادث القصاصين بالإسماعيلية لـ15 مصابًا

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل محملة بالبيض على "طريق 36 الحربي" أمام صينية الصالحية بنطاق مدينة القصاصين بالإسماعيلية إلى 15 مصابًا، فيما لقى ٣ أشخاص مصرعهم.

وقالت مصادر إن المصابين 15 شخصًا نقل من بينهم 10 أشخاص لمستشفى طوارئ أبوخليفة، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، فيما نقل 5 آخرون لمجمع الإسماعيلية الطبي، إضافة إلى 3 حالات وفاة تم التحفظ عليهم في مشرحة أحد المستشفيات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث على طريق ٣٦ الحربي في نطاق مدينة القصاصين.

وقالت مصادر إن المصابين 16 شخصًا بينهم 3 وفاة ونقلوا لمستشفيات مختلفة في نطاق محافظة الإسماعيلية.

ووجّه اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الشرطة وضباط البحث الجنائي لفحص الواقعة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وجاري سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية لمعرفة ملابسات الحادث.