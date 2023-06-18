"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الخوخ

خلال شهر يونيه

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر يونيه:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاشجار الصغيرة والكبيرة

2-جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفي وحرقها

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

5- استكمال برنامج جمع الثمار في الاصناف المبكرة ومتوسطة النضج

6-جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق او دفن هذه الثمار لأنها مصدر للعدوة من محصول لآخر

7-حماية الثمار من العصافير عن طريق عمل اجراس من السلك لتخويف العصافير حتي وعدم الافتاك بالمحصول.

ثانيا: التسميد

ا-الاشجار التي تروى بالغمر

1-الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 150سم سلفات نشادر او نترات نشادر

2-يتم اضافة 100 جم سماد مركب للأشجار اقل من 4 سنوات و 300جم للاشجار الكبيرة

3-يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما بمعدل 2 تسميد فى الشهر.

ثانيا: تسميد اشجار الخوخ التى تروى بالتنقيط

الرية الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر

الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم

يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم

التسميد الورقي.

ملحوظة يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار و يكرر ويتم كما ياتى300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 25 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 35 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 45 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 50 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة وأكبر من ذلك 55:45 لتر/ الشجرة

ابعا: برنامج المكافحة

1-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة -سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة -موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة

2-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / التر ماء

3-مقاومة ذبابة الفاكهة برش اكتلك بمعدل 1.5سم / التر ماء

4-مقاومة جعل الخوخ

5-مقاومة ظاهرة موت الاطراف باي مبيد فطري مثل كوسيد بمعدل 3جم لكل لتر ماء.