الأحد 18 يونيو 2023
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محافظات

بطل من الصعيد.. محافظ قنا يكرم بطل حادث حريق محطة وقود المعنا

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي

كرّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المواطن فتحي كمال عباس بطل حادث حريق محطة وقود المعنا بعدما قام بقيادة سيارة نقل المواد البترولية وإبعادها عن محطة الوقود فور اشتعال النار بها، ما ساهم في تقليل حجم الخسائر وحماية المواطنين والممتلكات الخاصة من كارثة محتملة، بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين.

قال محافظ قنا إن المواطن فتحي قام بعمل بطولي من خلال إبعاد خطر السيارة المحترقة عن محطة الوقود وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الأرواح والممتلكات الخاصة، معربًا عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه للمواطن على شجاعته، مؤكدًا أن الوطن دائمًا ما يفخر بأبنائه ومواقفهم المشرفة.

وأضاف الداودي أن تكريم مثل هذه النماذج المشرفة، وتسليط الضوء عليها، يسهم في إبراز دورهم في المجتمع، وترسيخ مواقفهم في الأذهان، ليكونوا قدوة يُحتذى بها داخل المجتمع.

من جانبه، قدم المواطن فتحي كمال شكره لمحافظ قنا على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن ما قام به هو واجب إنساني واجتماعي، وينبغي عل كل مواطن أن يقوم بمثل هذه المواقف الشهمة والفدائية حال تعرضه لها وهى طبيعة لدي الشعب المصري عمومًا.

اجتماعى أشرف الداودي محافظ قنا اشتعال النار اشرف الداودي ارث احمد السيد

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