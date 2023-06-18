الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"بتروتريد": تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق الرد الصوتى التفاعلى "IVR"

ارشيفة
ارشيفة

أعلنت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن تسجيل قراءة عدد الغاز عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR، وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response، للتخفيف على المواطنين يستطيع العميل من خلالها معرف قيمة الفواتير المستحقة، وتقديم شكوى، ودفع فاتورة الشهر، عن طريق نفس الخدمة.

فيما تعمل شركة بتروتريد على تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن التحول الرقمي مع إتاحة جميع الوسائل الإلكترونية والمصرفية لتسهيل الإجراءات على المواطنين فى عملية تسجيل قراءات الغاز، وسداد الفواتير، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وجميع الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعملاء.

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