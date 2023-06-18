طرق لمنع الإجهاد الحراري وأكثر الفئات المعرضة له.. طبيب يوضح

ربما لا يمكننا السيطرة على المناخ، لكننا يجب أن نتعلم كيف نسيطر على سلوكياتنا؟، فالفئات الأكثر تعرضا لخطر الإجهاد الحراري حاليا «الرضع»، لذا على الأمهات والقائمين على رعاية الرضع متابعتهم عن كثب خلال الجو الحار لتجنب إصابتهم بالجفاف.



الأطفال الصغار:

الأطفال حديثي الولادة غير قادرين على تنظيم درجة حرارة الجسم مثل البالغين، فالتعرق في الرأس وخصوصا أثناء النوم شائع جدا في الأطفال

الأطفال المبتسرين:

لا يعرقون لعدم اكتمال نمو الغدد العرقية

كبار السن:

مرضى الربو الشعبى

قدم الدكتور مجدي بدران خبير الحساسية والمناعة مجموعة من النصائح للوقاية من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وتجنب مخاطر الموجات الحارة كالتالي:

1. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس عند الاضطرار للخروج من المنزل.

يُنصح بشدة الأطفال وكبار السن والحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة بالحد من الأنشطة الخارجية للوقاية من أمراض الحرارة.

2. شرب كميات كبيرة من الماء بواقع 3 لترات يوميًا على الأقل، مع منع العصائر الجاهزة والمشروبات المحلاة أو المصنعة.

3. منع التدخين تماما في أي مكان، سواء البيت أو السيارة أو مكان العمل.

4. تهوية المنزل خاصة غرفة النوم والمعيشة، كونها تفيد في تجديد الهواء وخفض نسبة الرطوبة.



العودة للمروحة:

نظف الوجه جيدا قبل التعرض للمروحة حتى لا تنتقل الأتربة وحبوب اللقاح إلى الأنف أو العينين.



صيانة المروحة

ينبغى أن تنظف من الداخل والخارج يوميًا حتى لا تصبح وسيلة لضخ الأتربة والملوثات ومسببات الحساسية للمحيطين.

تهوية المطابخ

الرفق بربات البيوت و طهاة المطاعم، من الأفضل إن يجهز المطبخ بشفاط للهواء ( فرغ للهواء) ونافذة مع مراعاة التنظيف.

اليومى

يفضل تجنب استخدام الفرن لطهي الطعام حاليًا، لأن هذا يمكن أن يجعل مطبخك و منزلك أكثر سخونة.



التهوية غير الكافية خلال الطهى يمكن أن تسبب الإجهاد والضيق، ينبغى إزالة أبخرة الطهي، وإزالة الهواء الساخن الزائد و إدخال هواء نظيف بارد و منع خطر تراكم أول أكسيد الكربون.



تعريض الفراش للشمس يوميًا لمنع ظهور حشرة الفراش وخفض الرطوبة والعفن، مع مراعاة غسل الملاءات وأكياس الوسائد أسبوعيًا بالماء الساخن.



تخفيف الملابس وارتداء الملابس الفضفاضة غير الضيقة، مع الاهتمام باللون الأبيض.



اختيار مكان النوم في أبرد منطقة بالمنزل، بعيداً عن أي أجهزة تسبب ارتفاع في درجة الحرارة.



الاهتمام بتناول الفاكهة الطازجة والعصائر الطبيعية وأغذية فيتامين سى كالكيوى والجوافة والربتقال والليمون، وتجنب تناول الأغذية المحفوظة والمخللات والمقبلات والأغذية سريعة التحضير والمياه الغازية، كونها لا تخدم الجسم في هذا الوقت.



من الضروري لمرضى الربو عدم التوقف عن عن تناول الأدوية الموصوفة، مع الاهتمام بوضع البخاخات وجهاز الاستنشاق في متناول اليد تحسبا لأي طوارئ.



مسح الأرضيات باستمرار ورفع السجاجيد والأبسطة خلال فصل الصيف، كونها تحتوي العديد من مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح والأتربة والغبار والفطريات وحشرة الفراش.