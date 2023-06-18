"الفرصة" يواصل جولاته فى المحافظات بحثًا عن الأقوى بين الشركات الناشئة

يشهد الموسم الجديد من برنامج "الفرصة مع لميس الحديدي" تنافسًا كبيرًا بين الشركات الناشئة على مستوى المحافظات، حيث يسعى البرنامج للتوسع الجغرافي في المحافظات بحثًا عن أهم الشركات الناشئة وإتاحة الفرص أمامهم، في إطار استهدافه لتوسيع دائرة "الفرصة" لأكبر عدد من الشركات الناشئة على مستوى المحافظات عبر مسابقة موسعة تذاع حلقاتها على مدار 16 أسبوعًا مليئين بالمتعة والإثارة.

واصل برنامج "الفرصة"، الأربعاء الماضي، في ثاني حلقات الموسم الجديد للبرنامج المذاع على قناة "ON"، التصفيات الأولى بين المتسابقين من محافظة الدقهلية ومدن الدلتا والقناة الذين عرضوا مشروعاتهم على لجنة التحكيم.

كانت الإعلامية لميس الحديدي قد أكدت أن الهدف من هذا البرنامج دعم شركات ناشئة لتصبح في يوم من الأيام مثل فيسبوك، وجوجل، وتسلا، وغيرها، لأن هذه الشركات تدعم الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن هذا البرنامج هو من البرامج الأقرب لقلبها في مشوارها الإعلامي.

وبدأت الأربعاء قبل الماضي، أولى حلقات الموسم الثاني لبرنامج الفرصة، منطلقاً من عروس البحر المتوسط من محافظة الاسكندرية وتعتمد آلية التسابق في البرنامج على مرحلتين بلجنتين تحكيم مختلفتين.

المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية وهي المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات، والتي ستعطيهم إما "فرصة" فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم "فرصة تانية"، وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.

تنتهي المرحلة الأولى باختيار أقوى 30 شركة ناشئة، منها ٥ شركات وصلت مباشرة بالفرصة الذهبية، أما المرحلة التالية هي مرحلة الحلقات التسابقية في الاستوديو والتي تديرها لميس الحديدي وسيتسابق فيها كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبًا.

"الفرصة مع لميس الحديدي" هو أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة "ON".