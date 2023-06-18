"COP 28".. أخر فرصة لتضافر الجهود العالمية لتسريع الانتقال للطاقة النظيفة

وقع التحالف العالمي لمصادر الطاقة المتجددة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة اليوم، مذكرة تفاهم لإنشاء رؤية موحدة لانتقال سريع ومستدام وميسور التكلفة وشامل للطاقة.

سيكون للشراكة تركيز موجه على ضمان توصيل الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، وضمان عمل صانعي السياسات على إزالة الاختناقات التي يمكن أن تعيق النمو السريع في الطاقة المتجددة التي يحتاجها العالم للبقاء على مسار 1.5 درجة مئوية.

ويمثل COP 28 آخر فرصة كبيرة للعالم للعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المناخية.

وستتعاون المنظمات في سلسلة من أوراق المواقف والتوصيات والفعاليات المتعلقة بالسياسة، والتي تتوج بالأنشطة والمناقشات الحاسمة والموجهة نحو العمل في مركز مخصص يضع الطاقة المتجددة في قلب المناقشات في COP 28، دبي.

سيوفر العمل الذي يتم تنفيذه في هذا المركز الرائد القيادة وصنع القرار لضمان التنفيذ الحقيقي، إن جلب التعاون بين الحكومات والصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين من جميع أنحاء العالم إلى قلب COP 28 سيضمن عدم تخلف أحد عن الركب وأن حلول الطاقة النظيفة الشاملة يمكن أن توفر طريقًا للتنمية المستدامة للعالم بأسره.

تتعاون المنظمتان أيضًا على زيادة الوعي وتسريع مصادر الشركات ذات التأثير الكبير للطاقة المتجددة، وتحديدًا المطابقة بالساعة (24/7 CFE).

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب علينا إعادة تصميم التعاون الدولي وتعزيز التعاون الوثيق مع اللاعبين الرئيسيين لتسريع عملية انتقال الطاقة وتوسيع نطاقها، إنه لمن دواعي سروري أن أتخذ هذه الخطوة المهمة مع التحالف، حيث أن بعض أعضائه المؤسسين كانوا جزءًا نشطًا من عائلة IRENA Coalition for Action. أنا مقتنع بأن هذه الشراكة الجديدة مع الأصوات الرائدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة ستحفز الالتزامات الملموسة في COP 28 وما بعده، مما يزيد من تكثيف جهودنا المشتركة لإعادة الانتقال إلى المسار الصحيح".

وقال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة Global Renewables Alliance: "نحن بحاجة إلى #RenewablesNow. لن يتم تسليم التحول العالمي للطاقة إلا على نطاق واسع وسريع من خلال التعاون. من الضروري أن تعمل الصناعة والحكومات الآن معًا لتسريع نشر الطاقة المتجددة. لذلك يسعد GRA أن تتعاون مع IRENA في هذا العام الحرج للانتقال - ستكون أصواتنا الموحدة أساسية في COP28 لتقديم المسار المتجدد الذي يحتاجه العالم".