الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز أكتوبر الجديد يسترد 38 فدانا من أملاك الدولة بقيمة 400 مليون جنيه

اكتوبر الجديد
اكتوبر الجديد

أعلن المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، تنفيذ قرار رقم ١٤٥ لإزالة التعديات المقامة داخل حدود مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وقال المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز للتنمية، إن التعديات بلغت مساحة ٣٤ فدانا والمتمثلة في وجود زراعات ومعدات ثقيلة لتسوية الأراضي واستصلاحها تمهيدا لزراعتها دون سند قانوني.

وأضاف رئيس الجهاز أن قيمة الأراضي المستردة تقدر قيمتها بـ٤٠٠ مليون جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وأضاف المهندس محمود مراد أنه شارك في الحملة كل من أحمد سليم مدير إدارة الأمن بالجهاز والمهندس محمد حسين رئيس الأحياء والمقدم مصطفى عابد مباحث التعمير والمقدم أمين يوسف والمقدم هشام حسن شرطة التعمير، منوها بأهمية تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والمرافق لاستيراد أملاك الدولة ولا تهاون في تطبيق أحكام القانون.

٦ أكتوبر الجديدة فدان مليون جنيه مساحة أراضي إزالة

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