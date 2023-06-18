الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تونس تدين اقتحام مقر إقامة سفيرها لدى الخرطوم ونهب ممتلكاته

وزارة الخارجية التونسية
وزارة الخارجية التونسية

أدانت تونس بشدة إقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة السفير التونسي بالخرطوم ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته، مؤكدة أن هذا خرق جسيم لاتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية، وتعدٍ صارخ على حرمة مقرّات البعثات الدبلوماسية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن تونس ستعمل على تتبع الجناة ومحاسبتهم، مجددة في الوقت ذاته موقفها الثابت الداعي إلى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني الشقيق. 

وأعربت الخارجية عن دعم تونس الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتثبيت الهدنة والعودة إلى الحوار للخروج من الأزمة.

التونسي الخرطوم تونس الخارجية

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

"الدستور" يكشف تفاصيل عرض الزمالك للتعاقد مع حسين الشحات

التموين: طرح 150 رأس ماشية يوميًا.. وإقامة 36 شادرًا لبيع الخراف الحية

منتصف التعاملات| سعر صرف اليورو اليوم الاحد 18-6-2023

صحة المنيا: فحص وعلاج 1574 مواطنًا ومواطنة بقرية دير أبوحنس بملوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران