تونس تدين اقتحام مقر إقامة سفيرها لدى الخرطوم ونهب ممتلكاته

أدانت تونس بشدة إقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة السفير التونسي بالخرطوم ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته، مؤكدة أن هذا خرق جسيم لاتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية، وتعدٍ صارخ على حرمة مقرّات البعثات الدبلوماسية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن تونس ستعمل على تتبع الجناة ومحاسبتهم، مجددة في الوقت ذاته موقفها الثابت الداعي إلى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني الشقيق.

وأعربت الخارجية عن دعم تونس الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتثبيت الهدنة والعودة إلى الحوار للخروج من الأزمة.