الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرعاية الأسقفية تنظم حملة تشجير بمدينة السلام

خلال اللقاء
خلال اللقاء

نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير) التابعة للكنيسة الأسقفية حملة تشجير بمنطقة مدينة السلام بالاشتراك مع رئاسة حي مدينة السلام أول منطقة الصعيد ج وجمعية التنمية الحديثة وبحضور ثناء قليني مديرة مركز مدينة السلام والقس فايز نادي راعي الكنيسة للأسقفية بمدينة السلام.

وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيانها اليوم إن رئاسة الحي وفرت للمركز مجموعة كبيرة من الأشجار المثمرة للحد من غاز ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة، إذ تم زراعة أشجار الزيتون الجوافة والليمون حول منازل الجيران والمركز وبمشاركة الشباب والأطفال والنساء في المنطقة المحيطة.

يأتي هذا النشاط ضمن مجموعة مبادرات تسعى إليها الكنيسة الأسقفية لإيمانها للحد من التلوث البيئي من خلال زراعة النباتات وتحسين الهواء المحيط وذلك خلال مجموعة من الفعاليات التي قامت بها الكنيسة الأسقفية منذ انتهاء قمة المناخ cop 27 .

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

الأشجار المثمرة الرعاية الاسقفية الصم وضعاف السمع الكنيسة الأسقفية الشباب والأطفال تعليم الصم تضامن الاجتماعي

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