مطار مرسى مطروح الدولى يستقبل أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من صربيا

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي خاصة الخارجى، مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا، والتي بلغت 34 طائرة شارتر، منها 25 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي، وعدد 9 رحلات شارتر بمطار العلمين، تحمل على متنها عددا من الأفواج السياحية من عدد من الدول الأجنبية.

وأشار محافظ مطروح إلى أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل، اليوم الأحد، أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من دولة صربيا، وذلك استمرارا لتدفق السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح من عدد من الدول الأوروبية منذ بداية موسم صيف 2023 في مايو الماضي، مع استمرار تدفق حركة السياحة الداخلية من محافظات الجمهورية للاستمتاع بشواطئ المحافظة.

وأوضح محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه تم استقبال رحلة الطيران السياحية القادمة من صربيا والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، والبروشورات الدعائية، وكروت "البوستال" التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح.

وأضاف أنه يتم متابعة وصول الرحلات وغيرها، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح، وكذلك التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية، ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

رحلات طيران الشارتر القادمة من صربيا

رحلات طيران الشارتر القادمة من صربيا

رحلات طيران الشارتر القادمة من صربيا

رحلات طيران الشارتر القادمة من صربيا