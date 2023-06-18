الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد والغرامة لمزارع بتهمة حيازته "حشيش" بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، مزارعًا بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية 50 جنيهًا، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح نارى وذخيرة دون ترخيص في  القضية رقم 6075 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 905 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

 البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام مزارع ومقيم بدائرة مركز بلبيس، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

 باتخاذ الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى جزء من حصيلة البيع.

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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