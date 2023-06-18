الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فاطمة خفاجى: هناك معوقات كثيرة أمام الجمعيات الأهلية

فاطمة خفاجي
فاطمة خفاجي

طالبت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا فى ارتكاب أعمال عنف أو إرهاب.

وأكدت خفاجي، فى مستهل كلمتها بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان "العمل الأهلي فى مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، على ضرورة الحفاظ على تراثنا من المقابر، مشددة على حقوق الجمعيات والنقابات فى ممارسة الديمقراطية وحرية التعبير.

وذكرت أن هناك معوقات كثيرة أمام الجمعيات الأهلية مظلتها الكبرى عدم توافر الثقة فى عمل الجمعيات الأهلية من الحكومة، خاصة فى العمل التنموي والحقوقي لهذه الجمعيات.

وأضافت: كنا نتمنى أن يحظى العمل التنموي والحقوقي بالمؤازرة الذي يشهده العمل الأهلي مؤخرًا، مشيرة إلى دور الجمعيات الأهلية وما تبذله من مجهودات في وقت الأزمات كأزمة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى فرص العمل التي توفرها مؤسسات المجتمع المدني لمختلف الأعمار لمواجهة أزمة البطالة، منوهة أن القانون شيء والممارسة شيء آخر.

وتابعت: "هناك تعقيدات فى عملية التسجيل، فبينما العالم فى معظمه يسجل الجمعيات أونلاين وتأخذ ٢٤ ساعة للموافقة، نحتاج فى مصر المرور بدور مستندية كبيرة".

وذكرت أن القانون يستخدم مصطلحات مبهمة ويحظر على الجمعيات جمع معلومات أو إجراء بحوث ميدانية، قبل الحصول على تصريح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجميع يعلم أن هذا مستحيل.

ونوهت إلى مشكلات الحصول على التمويل، فإذا كانت الدولة لا تريد لجمعية الحصول على تمويل خارجي، عليها أن تسهل التمويل الداخلي وجمع التبرعات، مشيرة إلى أن التمويل الخارجي كان مبررًا لغلق بعض الجمعيات والحجز على أرصدتها.

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