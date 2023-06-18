الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريدة الشوباشى: المرأة سبب خروج الشباب فى ثورة 30 يونيو

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن القيادة السياسية منذ أول لحظة تحترم المرأة وتقدر دورها وتعيد لها اعتبارها، كونها تقدر وتعرف جيدًا أن المرأة المصرية كانت السبب وراء خروج الشباب في ثورة 30 يونيو.

وأضافت "الشوباشي" خلال حوار لبرنامج لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة تعلم أمه لأنها تصنع الأجيال، ولها دور مؤسس في التربية، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم المرأة اعترافاً بدورها وليس تكريمًا مجاناً.

وتابعت الكاتبة الصحفية أن مصر مرت بفترة سيئة للغاية كانت تهدر حقوق المرأة وتعتبرها عورة ويجب جلوسها بالمنزل، وذلك الفكر كان ضد تقدم وتطور الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية دور المرأة في المجتمع وكرمها.

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