الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خريطة التحويلات المرورية بالقاهرة لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية

التحويلات المرورية
التحويلات المرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية.

ويستلزم الغلق الكلى لكوبرى محمد على فهمى ومحور المشير أسفل كوبرى محمد على فهمى فى المتجه لمناطق مدينة نصر فقط، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً فقط إعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/2023 ولمدة ثلاثة ليالي، إبتداءاً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

ويستلزم إجراء تحويلة مرورية للمتجه لمناطق مدينة نصر يسلك المطلع اتجاه محور المشير محمد على فهمى، فميدان الواحة والدوران والعودة.

تعيين الخدمات المرورية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية حركة المرور كثافات مرورية كوبرى محمد على فهمى محور المشير

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