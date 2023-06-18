فحص 325 ألف مواطن خلال المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأضافت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، أنه تم تفعيل المبادرة الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تم فحص 325 ألف شخص بنطاق المحافظة بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

- التشديد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وشددت الدكتورة نهال بلبع على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوى البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيي الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.

من جانبه أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت نجاحًا غير مسبوق في تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، وساهمت في تكوين قاعدة بيانات، تتيح اتخاذ قرارات تعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين، فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.