15 مصابًا إثر تصادم سيارتين في أسوان

أُصيب 15 شخصًا إثر حادث تصادم سيارتين بينهم سيارة نقل، مساء اليوم الأحد، عند كوبري فارس بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بينهم سيارة نقل عند كوبري فارس التابع لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.