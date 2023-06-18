الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل 3 أشقاء في خصومة ثأرية بسوهاج

جثة
جثة

لقي 3 أشقاء مصرعهم إثر إصابتهم بطلقات نارية متفرقة بالجسم نتيجة خصومة ثأرية بين أبناء عمومة يرجع تاريخها إلى عام 2018، بناحية العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة، وانتقل اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة المعنية بلاغًا من غرفة عمليات يفيد بإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز العسيرات ومصرع 3 أشقاء إثر تعرضهم للإصابة، وتم نقل الجثامين الثلاثة للمشرحة المستشفى المركزي، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة لحين ورود الصفة التشريحية.

وانتقلت القيادات الأمنية وتبيّن تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بناحية مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج يرجع تاريخها لعام 2018 نتج عن ذلك مصرع ثلاثة اشقاء متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية على يد أبناء عمومتهم تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين ورود الصفة التشريحية، تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة. 

الخصومة الثأرية العسيرات سوهاج طلقات نارية اللواء مدير إدارة المباحث الأجهزة المعنية

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