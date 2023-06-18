الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صندوق الإدمان: انخفاض نسبة التعاطي بين السائقين إلى 0.3%

مدحت وهبة
مدحت وهبة

علق مدحت وهبة، المستشار الإعلامي لصندوق الإدمان، على التقرير الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعى بشأن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة TEN، اليوم الأحد، إنه تم الكشف على 12875 سائقا خلال العام الدراسي 2022 / 2023 في العديد من المحافظات المختلفة "وتبين انخفاض نسبة التعاطي إلى 0.3 %، بعدما كانت 12% عام 2017، مشيرا إلى أن هناك انخفاض ملحوظ حيث وصلت نسبة التعاطي حاليا إلى أقل من 0.05 %.

وتابع أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وفرت خدمة خط ساخن على الرقم 16023 لأولياء الأمور للتواصل معهم للإبلاغ عن أي سائق يشكون في تعاطيه لمواد مخدرة، حيث يقومون فورا حينها بحملة على المدرسة لتوقيع الكشف على السائقين بتوجيهات رئاسية مباشرة لهذا الأمر.

ونوه بأن هناك تنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتوقيع الكشف على السائقين المهنيين على الطرق السريعة، وقد أسفرت هذه الحملات عن انخفاض نسبة التعاطي، فضلا عن استمرار حملات الكشف التعاطي بين موظفي الجهاز الإداري، حيث وصلت نسبة التعاطي بين السائقين إلى 0.3 %، وبالتوازي للعاملين في الجهاز الإداري إلى أقل من 1%.

صندوق الادمان التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المواد المخدرة تعاطي المواد المخدرة

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