الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد فتحي: نشهد حالة حقيقية من تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الفترة الماضية شهدت تمكينا حقيقيا للشباب المصري من خلال عدة مؤتمرات منذ عام 2016 الذي أطلق عليه عام الشباب المصري.

وأضاف النائب أحمد فتحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه أصبح لدينا ما يسمى التمكين السياسي للشباب من خلال الحديث المتبادل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشباب في مختلف مؤتمرات الشباب.

وتابع مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه تم الاستجابة لمطالب الشباب بتأهيلهم وتدريبهم وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي قدمت التدريب للشباب على أعلى مستوى وأصبحوا يتقلدون المناصب القيادية في الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية ومختلف الوظائف.

برلماني: شهدنا تمكينا حقيقيا للشباب خلال الفترة الماضية

وأشار إلى أنه تم العمل على أن يتواصل الشباب مع منظمات المجتمع المدني للعمل على أرض الواقع بشكل فعلي أكثر وأن يكون هناك لغة تفاهم بين القيادات الشبابية وقيادات منظمات المجتمع المدني.

وأكد أن الحوار الوطني كان من أهم أهدافه تمكين الشباب والاستماع للتحديات والمشكلات التي تواجه الشباب.

أكاديمية الوطنية للتدريب الحوار الوطنى الشباب المصري السيسي والشباب السلطة التنفيذية بالحوار الوطني

الأكثر قراءة

أستاذ أوبئة يكشف أسباب تصريح "الاستعداد لمرض أشد فتكا من كورونا"

الدموع تغلب عاملة نظافة أمام لجنة ثانوية فى المعادى: كان نفسى أبقى وسطهم

الحكومة: لا صحة لوجود عجز فى السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق

"مياه الفيوم": فريق المشاركة والتوعية يواصل الأنشطة المجتمعية بالقرى المستهدفة

البعثة المصرية تواصل تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

الرئيس السيسى يستقبل العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية