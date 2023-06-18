الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": فلسطين تدين قرار إسرائيل بتسريع الاستيطان بالضفة الغربية

فلسطين تدين قرار
فلسطين تدين قرار إسرائيل بتسريع الاستيطان بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع الاستيطان بالضفة الغربية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

ووصفت الخارجية الفلسطينية تسريع الاستيطان بالضفة الغربية بـ“التصعيد الخطير”.

وطالبت بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اجتماعها، اليوم، تسريع مراحل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرر أن توافق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تفويض بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية لديها، للموافقة على تصاريح البناء الاستيطاني داخل الضفة الغربية المحتلة، حسبما بثت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، بأنها وافقت على تأجيل مناقشة خطة بناء استيطاني جديدة.

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