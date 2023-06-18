نيفين مسعد تطالب بضرورة استقلال الكليات الجامعية في حصولها على المعلومات

رحبت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، بالحضور ومجلس أمناء الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال مناقشة وقانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

ووجهت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته لتوصيات اللجنة خلال جلستيها الأولى والثانية بإصدار قانون حرية تدوال المعلومات وإنشاء مفوضية عدم التميز، مضيفة: "اللجنة محظوظة ونتفائل بالمزيد".

ودعت مسعد إلى ضرورة استقلال الكليات الجامعية في حصولها علي المعلومات والحريات الأكاديمية وحصولها على الأبحاث، موضحة أن مصطلح الأكاديمي لم يوجد في النصوص والحقوق الدولية.

وأوضحت أن المادة رقم ١٩ تنص على حق التعليم، ومادة ٢١ تنص على حق الجامعات، ومادة ٦٥ تنص على أن حرية الرأي مكفولة، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جعلت من تحقيق المبادئ أمر مهم، مشيرة إلى أن ما نحتاجة هو التفكير والخروج بالمزيد من المقترحات.