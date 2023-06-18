عضو أمناء الحوار الوطنى: الرئيس السيسى أكبر الداعمين للعمل الأهلى

أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكبر الداعمين للعمل الأهلي في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم؛ لمناقشة العمل الأهلي في مصر، وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي.

وتقدم طلعت عبد القوي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للعمل الأهلي، مؤكدا أن الرئيس السيسي وضع العمل الأهلي ضمن أولويات الدولة المصرية، كما أنه أعلن عام ٢٠٢٢ عاما للعمل الأهلي، موضحا أن هذا الإعلان كان بمثابة تشريف لكل العاملين بالعمل الأهلي وتكليف لهم ببذل المزيد من الجهد.

وأضاف أن جلسة اليوم تنعقد وسط حالة زخم كبير على مستوى المشاركين والمتحدثين وكذلك المتواجدين على منصة الحوار والتي تضم عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأمناء.

وأكد أن الدستور المصري نص في مادته رقم ٧٥ على أن للمواطنين الحق في تكوين جمعيات أهلية ولا تتدخل الحكومة في عملها، مشيرا إلى أن هذا النص يعد أحد أقوى النصوص الدستورية التي وضعت حول العمل الأهلي.

كما تقدم بالشكر لمجلس أمناء الحوار لمجهوداتهم في عمل حوار مجتمعي مع كل العاملين في العمل الأهلي في كل محافظات الجمهورية لبحث المشكلات والتحديات التي تواجه العمل الأهلي، مشيرا إلى أن لقاء اليوم يهدف لوضع روشتة لعدد من التحديات التي تواجه العمل الأهلي.

وأكد أن قانون العمل الأهلي يحمل ميزات منها تشكيل الجمعيات بمجرد الإخطار ومنع حل أي جمعيات إلا بحكم قضائي، مشيرا إلى أن من ضمن المعوقات هي إشكالية التعامل مع البنوك بالنسبة للجمعيات في مراكز وقرى المحافظات التي تفضل التعامل مع البريد، إلى جانب مادة الإعفاءات والمزايا في الجزئية الخاصة بتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والغاز، موضحا أنه يتم التعامل مع الجمعيات تعامل الاستهلاك المنزلي بينما يتم منح مراكز الشباب خصم ٧٥ بالمائة من هذه الفواتير، مؤكدا أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور كبير للمجتمع مماثل لدور مراكز الشباب كما طالب باستقلالية صندوق دعم الجمعيات.