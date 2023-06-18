محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح بالديوان العام، وذلك لمتابعة سير وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، بعد تطوير المجمع على أعلى مستوى، للارتقاء بمستوى الخدمة، في ظل ما تشهده المنظومة الإدارية من تطور غير مسبوق بمحافظة بورسعيد، رافقه خلال جولته اللواء محمد حسيني، مدير الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد.

وقام المحافظ بالمرور على أقسام المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التتفيذي بمجمع المصالح، وحرص على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز، كما التقى موظفي المركز، وشدد على أهمية الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين، والتطوير المستمر لمستوى الأداء، مشيرًا إلى أننا نهدف في المقام الاول لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين.

وحرص محافظ بورسعيد، على لقاء المواطنين، وتحدث منهم عن مستوى الخدمات التي يتلقونها من خلال المجمع المطور، ومدة تلقي الخدمات، فضلًا عن رضاهم عن مستوى الموظفين العاملين بالمركز، كما تحدث معهم حول آرائهم عن التطوير الذي شهده المجمع الاسترشادي، والفرق الذي لاحظوه في تطور مستوى الخدمات.

من جهته، وجّه المواطنون الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد لحرصه على التيسير عليهم، والارتقاء بمستوى الخدمات في كل القطاعات، معربين عن فخرهم بما شهده النظام الإداري في محافظة بورسعيد من تطور يأتي بالتزامن مع مختلف المشروعات التنموية والخدمية العملاقة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لعدد من الآراء والطلبات للمواطنين، موجهًا بسرعة بحثها والاستجابة لها.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورًا غير مسبوقًا منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة إنجاز الأعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية.

جدير بالذكر أن الدور الأول من مجمع المصالح الحكومية تم تطويره ليضم عددًا من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، بما يسهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الأعمال.

جانب من الجولة

IMG-20230618-WA0085

IMG-20230618-WA0084

IMG-20230618-WA0080

IMG-20230618-WA0079

IMG-20230618-WA0076