تحرير 22 محضرا خلال حملات تفتيشية بسمسطا في بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على رؤساء المدن والمراكز والقرى بتكثيف المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة المحاسب نشأت معبد، ضمن تقريرها اليومي إلى تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة مع القطاعات ذات الصلة من التموين والصحة، استهدفت المرور على عدد من المخابز البلدية بدائرة المركز.

وأسفرت عن تحرير 22 محضرًا تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية، عدم استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية، نقص وزن، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون للمواطنين، تصرف في 3 أجولة دقيق زنة 50 كجم ، بجانب سحب 3 عينات لإرسالها معامل التحاليل الخاصة بمديرية الصحة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشرف المحاسب نشأت معبد رئيس المركز على أعمال النظافة والتشجير ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، والتي يتم تنفيذها بالفترتين الصباحية والمسائية، لتوفير بيئة صحية نظيفة وحياة كريمة للمواطنين، وقد تضمنت الأعمال رفع المخلفات والأتربة وتفريغ حاويات القمامة بمداخل المدينة وعدد من شوارعها، ضمن خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة العامة، وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي بشوارع المدينة.

بينما تم عقد الاجتماع الأسبوعي برؤساء القري ومديري الإدارات الخدمية بالوحدة المحلية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة جاءت في مقدمتها التنسيق مع التجار والجزارين لإقامة شوادر بيع لحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بجانب متابعة ملفات التصالح، والملفات التي حصلت علي نموذج إجراء المعاينات مع الادارة الهندسية، وتكثيف الرقابة على المخابز البلدية، ودراسة تشغيل مخبز الظهير الصحراوي.