قوافل الأحوال المدنية تستخرج 15 ألف بطاقة رقم قومى

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المميكنة بنطاق محافظات "القاهرة– الجيزة- الإسكندرية- المنوفية– الغربية– القليوبية– قنا– كفرالشيخ– بورسعيد- البحيرة– المنيا– شمال سيناء".



وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 15249 بطاقة رقم قومى، و32785 مصدرًا مميكنًا.



وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 17/6/2023 .



واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 1534 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وتمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 621 بطاقة رقم قومى و207 مصدرات مميكنة.



كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية والمرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات لـ17 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.



كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية– قانونية؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ328 مواطنًا ومواطنة.



وقام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات فنية وقانونية؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ160 مواطنة.



بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 309 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم في تلقيهم الخدمات بصورة مميزة، وتوفيرًا للوقت والجهد. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.



وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.