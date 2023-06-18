سقوط متهمين بالنصب على مواطنين فى 6 ملايين جنيه بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ضبط متهمين بالنصب على المواطنين في 6 ملايين جنيه بالمنوفية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين- مقيمين بالمنوفية، بتضررهم من شخصين لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم، لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام اثنين من مالكى إحدى شركات التجارة والاستثمار العقارى، مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، بممارسة نشاط احتيالى مـن خـلال تلقـيهما مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبي استثمار أمـوالهم.

وتحقيـق الثراء السريع بـزعم استثمارها وتوظيفهـا لهـم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهما على أرباح متفق عليها فيما بينهم، مـمـا مـكـنـهما مـن الاستيلاء على مبلغ 6,4 مليون جنيـه مـن المبلغين، وتوقفا عـن سـداد أصـول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح، أو استرداد أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.