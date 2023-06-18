أبوالغيط: جلسة المشاورات مع "بوريل" أكدت على إقامة سلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن جلسة المشاورات مع جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، أكدت على إقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين.

وأشار "أبوالغيط" خلال مؤتمر صحفي مع منسق السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، إلى "الأخذ في الاعتبار أننا نؤيد وبقوة سويًا تفعيل مبادرة السلام العربي".

ومن المقرر أن يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، تعقبه جلسة مباحثات ثنائية.

وتشهد زيارة بوريل تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، مثل الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي.