الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 4 مواطنين في تصادم بالشرقية

اسعاف
اسعاف

لقى مواطنان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور  وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة بخارية، بطريق الغزالى فاقوس نطاق مركز فاقوس.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص ودراجة بخارية، بطريق الغزالى فاقوس، مما أسفر عن مصرع شخصين  وإصابة آخر وشقيقه  مقيمان الغزالى، مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة.

تحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

مواطنان سحجات وكدمات كسور وجروح سيارة ميكروباص سيارات إسعاف مستشفى فاقوس المركزى

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