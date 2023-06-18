"صعب ولا سهل".. جدل بين طلاب الثانوية العامة حول مستوى امتحان اللغة العربية

اختلفَت آراءُ الطلاب في لجان المرج الجديدةِ والقديمةِ حول امتحان اللغة العربية فالبعضُ قال إنه صعب، وكانت معظمُ الأسئلةِ تحتاجُ إلى تركيزٍ وقراءةٍ أكثرَ من مرةٍ للسؤالِ قبلَ الإجابة، فيما رأى آخرون أنَّ الامتحانَ سهلٌ وفي مستوى الطالبِ المتوسط، الأمرَ الذي جعلَ الحيرةَ تسيطرُ على وجوهِ أسرِ الطلابِ المنتظرةِ أمامَ اللجان.

وعن تسرُّبِ إجاباتٍ وأسئلةِ امتحان اللغة العربية بعدَ دخولِ الطلابِ للجان، أعربَ محمود علي، أحدُ الطلاب، عن استيائهُ من التسريب، قائلاً: "بيضيعوا مجهودَ الطلابِ الذينَ ذاكروا".

وعن الأسئلة المحيرةِ التي لا تخلو منها امتحانات كل عامٍ، أكدَ أنَّ امتحانَ اللغة العربية لم يتضمنْ مثل هذه الأسئلة.

وفي السياق، انتهى طلاب مدرسة زهراء حلوان الثانوية للبنين التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، من امتحان مادة اللغة العربية.

وقال الطالب محمد أحمد إن اللغة العربية جاءت على عكس التوقعات، وأن التعبير كان من أصعب الأسئلة في الامتحان، حيث كان يتطلب كتابة ندوة عن الابتكار والابداع، بينما قال محمد عبد اللطيف إن مادة اللغة العربية كانت فوق المتوسط، وكان قسم النحو من أصعب الأسئلة التي واجهها.

وأضاف أن الامتحان كان مكونًا من 55 سؤالًا، وكان بعضها صعبًا، ولكن أغلب الأسئلة ساهمت في كسر حاجز الرهبة تجاه الامتحانات بعد المادة الإحصاء التي كانت صعبة.

بينما وصف أحمد حسن الامتحان بأنه متوسط، حيث يستطيع الطلاب الإجابة عليه في الوقت المحدد من قبل وزارة التعليم، واعتبر أن ثلاث ساعات كانت مناسبة بشكل كبير مع شكل وعدد الأسئلة المطروحة في مادة اللغة العربية.

وفي مدرسة الأورمان بالعجوزة في الجيزة، ارتسمت البسمة على وجوه الطلاب بعد انتهاء امتحان مادة اللغة العربية للقسمين العلمي والأدبي.

وأعرب الطالب يحيى إسماعيل عن سعادته بمستوى امتحان مادة اللغة العربية، حيث صرح بأن الأسئلة كانت سلسة ومستوى الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط والوقت كان كافيا للإجابة حتى أن المراقبين أعطوهم الفرصة الكاملة في أخذ وقتهم في الإجابة دون استعجال.

من جانبه، قال محمد طارق أحد طلاب مدرسة الأورمان أن الأسئلة جاءت مباشرة.

وشهدت لجنة مجمع أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح، تبايناً في آراء طلاب الثانوية العامة، عقب انتهاء امتحان مادة اللغة العربية، حيث رصد «الدستور» آراء الطلاب.

وقالت خلود سليم، طالبة بالثانوية العامة في الشعبة الأدبية، خلال حديثها لـ"الدستور"، إن امتحان مادة اللغة العربية كان يحتاج إلى وقت أطول في النحو، ولكن الامتحان كان سهلاً إلى حدٍ ما.

وأوضحت فريدة أشرف طالبة الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، أن امتحان مادة اللغة العربية كان سهلاً، وخلصت منه قبل الموعد المحدد بساعة وراجعت براحتي، مشيدةً بالهدوء في اللجان الامتحانية وتوفير الجو المناسب للامتحانات.

وأكدت سامية نصر طالبة الثانوية العامة، بالشعبة الأدبية، أن أسئلة امتحان مادة اللغة العربية كانت متوسطة، وأن هناك بعض الأسئلة غير مباشرة في النصوص.