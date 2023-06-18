المشدد 10 سنوات لعامل في "مخدرات وسلاح" بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق عاملا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه؛ لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام عامل، ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

باتخاذ الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش والهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار ومبلغ مالى.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.