الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل في "مخدرات وسلاح" بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق عاملا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه؛ لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

 صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

 البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام عامل، ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

 باتخاذ الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش والهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار ومبلغ مالى.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد غرامة مالية الاتجار سلاح نارى جنوب الزقازيق

الأكثر قراءة

ولى أمر طالب بالثانوية العامة: «حرمت نفسى من الأكل عشان أوفر لابنى فلوس الدروس»

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة فى كفرالشيخ

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

الرئيس السيسى يستقبل العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

محافظ الفيوم يتفقد لجان "الثانوية" وسير العمل بغرفة العمليات المركزية بمديرية التعليم

أستاذ أوبئة يكشف أسباب تصريح "الاستعداد لمرض أشد فتكا من كورونا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية