مصرع شاب فى حادث على طريق الإسماعيلية الصحراوى

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، صدمته سيارة مجهولة، على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بمصرع شخص صدمته سيارة مجهولة على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي.

وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية، وضبط السيارة وقائدها، وتبين أن الشاب المتوفى يدعي محمد مصطفى حسن أحمد الشركسي، خريج كلية العلوم بجامعة قناة السويس، ولا يحمل بطاقة هوية، فيما عُثر معه على شهادة تخرج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.