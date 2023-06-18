الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب فى حادث على طريق الإسماعيلية الصحراوى

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، صدمته سيارة مجهولة، على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بمصرع شخص صدمته سيارة مجهولة على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي.

وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية، وضبط السيارة وقائدها، وتبين أن الشاب المتوفى يدعي محمد مصطفى حسن أحمد الشركسي، خريج كلية العلوم بجامعة قناة السويس، ولا يحمل بطاقة هوية، فيما عُثر معه على شهادة تخرج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شاب طريق الإسماعيلية- القاهرة سيارة مجهولة صدم مصرع

الأكثر قراءة

ولى أمر طالب بالثانوية العامة: «حرمت نفسى من الأكل عشان أوفر لابنى فلوس الدروس»

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة فى كفرالشيخ

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

الرئيس السيسى يستقبل العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

محافظ الفيوم يتفقد لجان "الثانوية" وسير العمل بغرفة العمليات المركزية بمديرية التعليم

أستاذ أوبئة يكشف أسباب تصريح "الاستعداد لمرض أشد فتكا من كورونا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية