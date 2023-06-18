الصين تستورد 6.41 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في مايو

شهدت صادرات الصين من منتجات الوقود المكرر، ارتفاع على أساس سنوي، حيث أدى ضعف الطلب المحلي إلى قيام المصافي بنقل مخزوناتها إلى الخارج، بينما ظلت واردات الخام مرتفعة، وفق تقارير صحفية.

كما استوردت الصين 6.41 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في مايو، بزيادة 31.5% عن العام الماضي حيث شجعت الانخفاضات الحادة في الأسعار الفورية على الشراء.

فيما ارتفعت صادرات الديزل لتصل إلى 600 ألف طن متري، كما ارتفعت صادرات البنزين بنسبة 67% إلى 1.36 مليون طن متري، وتأثر الطلب المحلي على الديزل نتيجة استمرار الضعف في سوق العقارات في الصين بالإضافة إلى التباطؤ في قطاع التصنيع، وكان من المتوقع أن ينخفض الطلب المحلي على البنزين في مايو، مع عودة حركة السفر على الطرق إلى طبيعتها بعد نهاية العطلة الوطنية في بداية الشهر.

و أدى تعزيز الطلب من قطاع الطيران إلى زيادة صادرات الكيروسين التي وصلت إلى 950 ألف طن متري مقابل 810 آلاف متري في العام السابق، وأظهرت بيانات سابقة أن إجمالي صادرات الوقود المكرر والذي يشمل أيضا وقود السفن الحربية ارتفع بنسبة 49.8% عن العام الماضي ليصل إلى 4.88 مليون طن متري في مايو.