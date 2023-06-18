الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الصين تستورد 6.41 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في مايو

الغاز الطبيعي المسال
الغاز الطبيعي المسال

شهدت صادرات الصين من منتجات الوقود المكرر، ارتفاع على أساس سنوي، حيث أدى ضعف الطلب المحلي إلى قيام المصافي بنقل مخزوناتها إلى الخارج، بينما ظلت واردات الخام مرتفعة، وفق تقارير صحفية. 

كما استوردت الصين 6.41 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في مايو، بزيادة 31.5% عن العام الماضي حيث شجعت الانخفاضات الحادة في الأسعار الفورية على الشراء.

فيما ارتفعت صادرات الديزل لتصل إلى 600 ألف طن متري، كما ارتفعت صادرات البنزين بنسبة 67% إلى 1.36 مليون طن متري، وتأثر الطلب المحلي على الديزل نتيجة استمرار الضعف في سوق العقارات في الصين بالإضافة إلى التباطؤ في قطاع التصنيع، وكان من المتوقع أن ينخفض الطلب المحلي على البنزين في مايو، مع عودة حركة السفر على الطرق إلى طبيعتها بعد نهاية العطلة الوطنية في بداية الشهر.

و أدى تعزيز الطلب من قطاع الطيران إلى زيادة صادرات الكيروسين التي وصلت إلى 950 ألف طن متري مقابل 810 آلاف متري في العام السابق، وأظهرت بيانات سابقة أن إجمالي صادرات الوقود المكرر والذي يشمل أيضا وقود السفن الحربية ارتفع بنسبة 49.8% عن العام الماضي ليصل إلى 4.88 مليون طن متري في مايو.

ارتفاع درجات الحرارة الطلب على الغاز الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعي صادرات البنزين غاز الطبيعي المسال قطاع التصنيع قطاع الطيران الصين

الأكثر قراءة

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

نشوب حريق فى مسجد بالقليوبية

وفاة مراقبة داخل لجنة ثانوية فى القاهرة الجديدة

الكنز الملعون.. المتهم بالتنقيب عن الآثار فى مدافن التبين أمام الجنايات

"التنمية المحلية": استرداد 1.2 مليون متر مربع وإزالة 1740 حالة تعدٍ بالمحافظات

مصر فى المركز التاسع عالميًا بمؤشر السفر الإسلامى العالمى خلال 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية