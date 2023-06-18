زيادة عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز البريطاني لـ40

شهدت الجامعات المصرية طفرة كبيرة في التقدم بمراكز التصنيفات الدولية خلال الـ 9 سنوات الأخيرة، حيث أشاد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًّا، ومنها إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة للعام 2023.

وارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف التايمز البريطاني من (3) جامعات عام 2016 إلى (26) جامعة عام 2023، كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من (16) جامعة عام 2019 إلى (40) جامعة عام 2023.

49 جامعة مصرية تم إدراجها ضمن تصنيف شامجو الأسباني لعام ٢٠٢٣، والذى يعد تصنيفًا للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، و١٩ جامعة مصرية ضمن تصنيف «US NEWS» لعام ٢٠٢٣، وذلك مقارنة بـ١٧ جامعة عام ٢٠٢٢، و١٦ جامعة عام ٢٠٢١، و١٤ جامعة عام ٢٠٢٠، و١١ جامعة عام ٢٠١٩، و ١٤جامعة مصرية ضمن تصنيف «QS» البريطانى لعام ٢٠٢٣، وذلك مقارنة بـ١٣ جامعة عام ٢٠٢٢، و٩ جامعات عام ٢٠٢١، و٦ جامعات فى عام ٢٠٢٠.

٦ جامعات مصرية جديدة فى تصنيف شنغهاى للجامعات منذ دخولها التصنيف، ليصل عددها إلى ٧ جامعات عام ٢٠٢٢ مقارنة بجامعة واحدة عام ٢٠٠٦، و١١ جامعة مصرية جديدة فى تصنيف شنغهاى للتخصصات الأكاديمية منذ صدوره، ليسجل عددها ٢٤ جامعة عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ١٣ جامعة عام ٢٠١٧ ، و١١ جامعة مصرية جديدة بمؤشر «RUR» الروسى للجامعات العالمية، ليسجل عددها ١٥ جامعة عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ٤ جامعات عام ٢٠١٠، و ٩جامعات مصرية جديدة فى تصنيف ليدن الهولندى منذ دخولها التصنيف، ليصل عددها إلى ١٠ جامعات عام ٢٠٢٢، مقارنة بجامعة واحدة عام 2013.