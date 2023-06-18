"التنمية المحلية": استرداد 1.2 مليون متر مربع وإزالة 1740 حالة تعدٍ بالمحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي كانت قد بدأت ٢٧ مايو ٢٠٢٣، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة" في استرداد ١.٢ مليون متر مربع بجميع محافظات الجمهورية، بإجمالي ٥٠٧٧ مبنى مخالفا، وإزالة ١٧٤٠ حالة تعد على مساحة ٥٦٣٦ فدانا، وإزالة ١٤٠ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٠٦٤ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة الالتزام بكل قرارات وتوجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المقبلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضح أن إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى بلغ حوالي 6430 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 1٫6 مليون متر مربع فى جميع المحافظات، كما تمت إزالة 1445 حالة تعدٍ على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان، و154 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 875 فدانًا بمحافظة بورسعيد، ليصل إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية إلى ٢.٨ مليون متر مربع، بإجمالي ١١ ألفًا و٥٠٧ مبانٍ مخالفة، وإزالة ٣١٨٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ١٠ آلاف و٣٧ فدانًا، و٢٩٤ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٩٣٩ فدانًا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود محافظات الشرقية والبحيرة والجيزة والمنيا خلال المرحلة الثانية من موجة الإزالات الـ٢١، حيث أشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة إلى أن محافظة الشرقية نجحت في استرداد ٢٩٥ ألف متر مربع بإجمالي ١٤٩٩ حالة مبانٍ مخالفة، واسترداد ١٨٣٨ فدان أراضٍ زراعية بإجمالي ٩١٣ حالة، كما نجحت محافظة البحيرة في إزالة ٦٦٦ حالة مبانٍ مخالفة على مساحة ٢٠٨ آلاف متر مربع، كما نجحت محافظة الجيزة في استرداد ١٢٢ ألف متر مربع بإجمالي ٣٢١ حالة مبانٍ مخالفة، و٤٨٦ فدانا بإجمالي ٨ حالات تعدٍ، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة في إزالة ٢٧٧ حالة مبانٍ مخالفة على ٣٥.٥ ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد ٢٤٤٢ فدان أراضٍ زراعية بإجمالي ٢٢ حالة.

ووجّه وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة ومسئولى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالبدء في الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١، والتي ستبدأ في 24 يونيو الجاري إلى 14 يوليو الشهر المقبل لاستكمال تلك الأعمال، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية المعنية لتذليل أى معوقات تقف حائلا أمام عمليات الإزالة، وبالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة لتنفيذ المستهدف من المرحلة القادمة بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

وطالب اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ21، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ21 من حملات الإزالة قد بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 19 مايو 2023، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر الجاري، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 14 يوليو الشهر المقبل.