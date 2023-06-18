الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الجندي المجهول".. عمال النظافة يرفعون القمامة والمخلفات من أمام لجان الثانوية بالعجوزة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

بدأت منذ قليل هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، في نشر عربات جمع القمامة حول لجان الثانوية العامة في مدرسة الأورمان الإعدادية بالعجوزة بمحافظة الجيزة، حيث قام عمال النظافة بجمع القمامة والمخلفات من أمام بوابات المدرسة، خلال تأدية الطلاب لامتحان اللغة العربية، ويأتي هذا للحفاظ على المنظر الحضاري الذي ظهرت عليه لجان الثانوية العامة منذ بدء الامتحانات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

 

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
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