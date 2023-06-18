كثافات متحركة فى شوارع القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية، اليوم الأحد، في شوارع القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع مرور الخدمات المرورية لمنع وقوع الحوادث والكوارث، مع خروج الطلاب لامتحانات الثانوية العامة.

وظهرت كثافات مرورية في محور صفط اللبن في الاتجاهين، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وعلى الطريق الدائري، منطقة الزمالك، العباسية، وسط البلد، نفق الأزهر وروكسي.

وظهرت كثافات مرورية متحركة في شارع السودان والهرم مرورا بجامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولًا إلى مناطق بولاق وإمبابة وكذلك شارع فيصل.