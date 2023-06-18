الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كثافات متحركة فى شوارع القاهرة والجيزة

كثافات مرورية
كثافات مرورية

ظهرت كثافات مرورية، اليوم الأحد، في شوارع القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع مرور الخدمات المرورية لمنع وقوع الحوادث والكوارث، مع خروج الطلاب لامتحانات الثانوية العامة.

وظهرت كثافات مرورية في محور صفط اللبن في الاتجاهين، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وعلى الطريق الدائري، منطقة الزمالك، العباسية، وسط البلد، نفق الأزهر وروكسي.

وظهرت كثافات مرورية متحركة في شارع السودان والهرم مرورا بجامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولًا إلى مناطق بولاق وإمبابة وكذلك شارع فيصل.

كثافات مرورية الخدمات المرورية الطلاب امتحانات الثانوية العامة وقوع الحوادث

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