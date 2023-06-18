الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طبيب يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة للتركيز فى الامتحان

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ اليوم الأحد الطلاب أداء امتحان مادة اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط إجراءات أمنية مشددة، على مستوى محافظات الجمهورية. 

وتزامنًا مع بداية امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، يقدم "الدستور" مجموعة من النصائح التي يجب أن يتبعها الطلاب للحصول على نتيجة وحل يرضيه ولتجنب حالة القلق والتوتر، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

طبيب يقدم نصائح لطلاب الثانوية

وقدم الدكتور عبدالعزيز آدم، إخصائي علم النفس السلوكي، مجموعة من النصائح ليتبعها طلاب امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 للحصول على أعلى قدر من التركيز خلال الامتحان، والطريقة الصحيحة التي يكمل بها الطالب مذاكرته لاستكمال الامتحانات المقبلة.

وقال، خلال حديثه لـ"الدستور": في البداية يجب أن يتحلى الطالب باليقين في أن الله لن يضيع جهدك طوال العام مع ذكر بعض الأدعية بيقين، وسيساعدك هذا اليقين على الدخول للامتحان بصدر رحب وفي أفضل الحالات النفسية، مما يؤدي إلى الحصول على أفضل أداء طبقًا للجهد المبذول طوال العام.

وأوضح أنه على مدار أيام امتحانات الثانوية لعام 2023 يجب على الطالب أن يتناول الغذاء الجيد الذي يتوفر في الخضروات والفاكهة الطبيعية والمكسرات والأسماك الدهنية الغنية بفيتامين أوميجا 3 الذي يقوي الذاكرة، لأنه سيعمل على سرعة الاستيعاب واستدعاء المعلومة أثناء الامتحان بشكل دقيق.

وأكد أهمية ممارسة طالب الثانوية العامة للرياضة البسيطة أثناء اليوم السابق للامتحان لمدة وجيزة، مما سيعمل على تفريغ الطاقات السلبية وسيساعد على الاسترخاء لاحقًا والنوم المنتظم، ما يؤدي إلى الحصول على أفضل أداء أثناء الامتحان وتخفيف حالة التوتر والقلق التي يعاني منها الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

الثانوية طلاب الثانوية امتحان اللغة العربية نصائح لطلاب الثانوية بداية امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

عبر صفحات الغش الإلكترونية.. تداول إجابات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

لليوم الـ291 على التوالي.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

وزير التعليم يترأس غرفة العمليات بكفرالشيخ لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

الحوار الوطنى يناقش معوقات العمل الأهلى وقانون الإدارة المحلية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس