طبيب يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة للتركيز فى الامتحان

بدأ اليوم الأحد الطلاب أداء امتحان مادة اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط إجراءات أمنية مشددة، على مستوى محافظات الجمهورية.

وتزامنًا مع بداية امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، يقدم "الدستور" مجموعة من النصائح التي يجب أن يتبعها الطلاب للحصول على نتيجة وحل يرضيه ولتجنب حالة القلق والتوتر، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

طبيب يقدم نصائح لطلاب الثانوية

وقدم الدكتور عبدالعزيز آدم، إخصائي علم النفس السلوكي، مجموعة من النصائح ليتبعها طلاب امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 للحصول على أعلى قدر من التركيز خلال الامتحان، والطريقة الصحيحة التي يكمل بها الطالب مذاكرته لاستكمال الامتحانات المقبلة.

وقال، خلال حديثه لـ"الدستور": في البداية يجب أن يتحلى الطالب باليقين في أن الله لن يضيع جهدك طوال العام مع ذكر بعض الأدعية بيقين، وسيساعدك هذا اليقين على الدخول للامتحان بصدر رحب وفي أفضل الحالات النفسية، مما يؤدي إلى الحصول على أفضل أداء طبقًا للجهد المبذول طوال العام.

وأوضح أنه على مدار أيام امتحانات الثانوية لعام 2023 يجب على الطالب أن يتناول الغذاء الجيد الذي يتوفر في الخضروات والفاكهة الطبيعية والمكسرات والأسماك الدهنية الغنية بفيتامين أوميجا 3 الذي يقوي الذاكرة، لأنه سيعمل على سرعة الاستيعاب واستدعاء المعلومة أثناء الامتحان بشكل دقيق.

وأكد أهمية ممارسة طالب الثانوية العامة للرياضة البسيطة أثناء اليوم السابق للامتحان لمدة وجيزة، مما سيعمل على تفريغ الطاقات السلبية وسيساعد على الاسترخاء لاحقًا والنوم المنتظم، ما يؤدي إلى الحصول على أفضل أداء أثناء الامتحان وتخفيف حالة التوتر والقلق التي يعاني منها الطلاب أثناء فترة الامتحانات.