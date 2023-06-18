قصة كفاح "رانيا" والدة أحد طلاب الثانوية العامة: "ربيتهم لوحدى"

الأم والأب، هكذا كانت رانيا محمد حسن صاحبة الـ43 عامًا تواجه الحياة، فلديها ولدان تركهما لها زوجها وهما لم يتخطيا الـ4 أعوام، لعدم رغبته في تحمل مسئوليتهما.

وقررت رانيا مثل كل أم أن تتحمل من أجل ابنيها وتواجه الأزمات، حيث لم يقم بتحمل مسئوليتهما ماديًا وتركها وحيدة كونه يبخل في الصرف، وتركها دون طلاق، وقالت لـ"الدستور" إن أهلها قاموا بمساعدتها في الصرف على أبنائها، وظلت تواجه العديد من التحريض لتركها لأولاده، حيث أكثر ما كانت تسمعه "ارمي له عياله وشوفي حياتك"، لكنها لم تتقبل الأمر وظلت بجانب ابنيها متحملة مسئوليتهما وحدها.

وتابعت: "كنت بستغنى عن أي حاجة تخصني من أجل ابنيّ وربيت ولدين لوحدي لم يطلب والدهم رؤيتهما".

وقررت رانيا بعد 18 عامًا رفع قضية خلع عليه عقب وفاة والدها، وذلك لاستطاعتها الحصول على معاش والدها، وأوصلت ابنيها لمرحلة تعليمية مهمة.

وواصلت: "بحلم أشوف عيالي في وظايف مناسبة ومتجوزين وأشوف عيالهم ومش عايزة حاجة أكتر من كده".

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).