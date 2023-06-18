المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الـ20 (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 20 ، وذلك عن الفترة من 10 - 16 يونيو الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة والإنجازات المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الدكتور طارق الهوبي - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - في فعاليات مؤتمر عُمان الدولي السادس لسلامة وجودة الغذاء، والذي عقد خلال الفترة من 12 – 14 يونيو الجاري بمركز عُمان للمؤتمرات، بهدف استعراض كل ما هو جديد في مجال سلامة وجودة الغذاء بما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات المستقبلية المتعلقة بضمان مأمونية الغذاء.

واستعرض الهوبي خلال أيام المؤتمر استراتيجة وخطة عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تستهدف أن تكون الهيئة عضو فعال في تطبيق أحدث النظم الرقابية وفقًا للمعايير الدولية، وترتكز على عدة محاور من أهمها ضمان سلامة ومأمونية واردات مصر من الأغذية وكذلك المنتجة محليًا، وخلق بيئة تشريعية تواكب التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا الصناعات الغذائية مما يعزز من قيمة المنتج المصري ويسهل من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الدكتور طارق الهوبي الدكتور حسين المسروري - مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عُمان - في إطار جهود تعزيز أوجه التعاون بين الجهتين.

وأشاد الهوبي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا رغبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تبادل المعرفة والتشريعات مع نظيرتها العمانية في مجال فحص ورقابة الغذاء.

وأشار إلى أن اللقاء بحث أوجه التعاون الفني والتقني بين البلدين، لافتًا الى أنه تم الاتفاق على عقد زيارات متبادلة بين الجهتين خلال الفترة القادمة لمد جسور التواصل مع سلطنة عُمان الشقيقة.

ونوه الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصدد إبرام مذكرة تفاهم واتفاق اعتراف متبادل بالأداء الرقابي لكلا البلدين.

ومن جانبه أشاد الدكتور حسين المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عُمان باللقاء الذي جمعه ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصري، مؤكدًا على رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها هيئة سلامة الغذاء المصرية في مجال إدارة منظومة سلامة الغذاء، وأشار إلى أنه تم أيضًا مناقشة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لا سيما المنتجات الغذائية، بما يسهم فى زيادة حجم التجارة البينية بين سلطنة عمان ومصر خاصة وأن السوق المصري يعد من أهم الأسواق التي تستورد منها سلطنة عُمان، لما يتميز به المنتج المصري من ميزات تنافسية وقدرة على النفاذ بمختلف الأسواق العربية والعالمية خاصة الخضروات والفاكهة.

جدير بالذكر أنه طبقًا للبيانات الصادرة عن مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الواردات والصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فقد بلغت صادرات مصر للسوق العُماني من الفواكة والخضروات والعديد من المنتجات الغذائية المختلفة 57690 طن خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري في مقابل 130870 طن عام 2022، في حين بلغت واردات مصر من سلطنة عمان من المنتجات الغذائية 25200 طن، وذلك خلال الفترة من يناير – يونيو من العام الجاري، في مقابل 22430 طن عام 2022.

كما التقى الدكتور طارق الهوبي أيضًا الدكتور ستيف ويرن - رئيس هيئة الدستور الغذائي -، وتناول اللقاء تعزيز مشاركة مصر في صياغة واعتماد المواصفات العالمية لسلامة وجودة الأغذية من قبل هيئة الدستور الغذائي،كذلك المشاركة في تطوير القدرات على المستوى الوطني بهدف إرشاد وتعزيز صياغة التعاريف والاشتراطات الخاصة بالأغذية وترسيخها من أجل المساعدة في المواءمة بينها، وبالتالي تيسير التجارة الدولية.

استوفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء توصيات المفوضية الأوروبية والخاصة بتصدير الأسماك، حيث ورد للهيئة خطاب رسمي من المفوضية الأوروبية يفيد باستيفاء الهيئة لكافة التوصيات التي أُسندت إليها مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا الصدد، وكذا دورها الهام في تصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها أثناء المراجعة والعمل على تعديلها لتأخذ المسار الصحيح.

وأشارت المفوضية الأوروبية في خطابها أيضًا إلى التحديات التي واجهتها الهيئة للنهوض بقطاع الأسماك كونها سلطة مختصة حديثًا بهذا المجال.

وبدورها أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة والعمل على استكمال باقي الخطوات المعنية، للمحافظة على استمرار الثقة المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يضمن تداول منتجات آمنة وفقًا للنهج الرقابي الذي تتخذه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبما يعزز من نفاذ صادرات مصر الغذائية في مختلف الأسواق العالمية ، وهو ما يؤكد الدور الهام الذي تقوم به الهيئة لتطوير منظومة تداول الغذاء والنهوض بها.

كما تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالعمل على وضع أولى خطوات الخطة القومية لمتبقيات الأسماك المستزرعة من المزارع السمكية وذلك لإحكام سلسلة التداول، وفي هذا الإطار تم عقد اجتماع مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لمناقشة وضع آلية الرقابة على المزارع السمكية وفقًا للتشريعات كلٌ فيما يخصه وبمشاركة جميع الجهات المعنية.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 110 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 12 منشأة غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 1 مصنع وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 37 زيارة، وسجلت 1 محطة تعبئة لدى الهيئة، واستوفت 4 منشآت لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 1102 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 3650 رسالة بواقع 195250 طن، تنوعت مابين 385 صنف من خضر وفواكه، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة من 123 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السودان، هولندا والسعودية.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1315 رسالة بواقع 331935 طن، تم رفض 10 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 156 صنف من قمح، فول صويا، زيوت متنوعة، أرز من 84 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، استراليا وأندونيسيا.

ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 45 منتج و12 شركة ، كما فحصت 821 منتج جديد، وأصدرت 14 شهادة بيع حر لعدد 2 دولة.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وتم القيام بـ 2 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 20 زيارة رقابية، وتم تسجيل 2 منشأة ( مصنع أسماك – مورد أسماك )، وتم استيفاء 3 منشآت للاشتراطات تنوعت ما بين وحدات تجهيز بالمزارع السمكية ومصنع أسماك، وذلك بعد إحكام أعمال الرقابة عليهم والتأكد من استيفائهم لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 14 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، وتم استيفاء 2 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصبح مجموع المخازن المستوفاة 221 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 16 مأمورية رقابية بعدد من محافظات الجمهورية، واستوفى خلال الأسبوع الماضي عدد 2 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصبح إجمال عدد المحالب المستوفاة 40 محلبًا.

بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 60 شكوى ، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 40 شكوى ، وجاري فحص 20 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 52 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء ، وأصدرت 7 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 90 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 3 فنادق لدى الهيئة.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات وسجلت 3 وحدات لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 84 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 8 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1307 فرع لعدد 45 سلسلة تجارية.

وتم تسجيل 177 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 9 منشآت تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 81 معاينة لمحال عامة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وجه الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – فروع الهيئة بتكثيف الحملات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وتم ضبط نصف طن حلاوة طحينية تحتوي على مواد غير مصرح بها، و1 طن زبيب مدون عليه تاريخ إنتاج يوليو 2023 وتم تحرير محضر غش تجاري، كما تم ظبط 50 طبق كبدة به تغير بالخواص الطبيعية.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 110 محضر وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وتم تحرير 34 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بالإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة، ومديرية التموين ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة، حيث تم المرور على 400 منشأة غذائية في عدد من مراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن الآتي:

حي شرق المنصورة: تم إعدام ( أسماك، بانيه، كبدة وسجق، عبوات مشروبات غازية وآيس كريم ) نتيجة التغير في خواص تلك المنتجات، كما تم تحرير 20 محضر اشتراطات صحية، و18 محضر عدم وجود شهادات صحية.

مركز ميت غمر: تم التحفظ على منتجات غذائية ( كوارع، مقرمشات، تمور، سردين وتم سحب عينات منه للتأكد من مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي )، وتم إعدام 80 كيلو لحوم ومصنعات دواجن لظهور علامات فساد وتغير في الخواص الطبيعية.

كما تم تحرير 4 محاضر ذبح خارج السلخانة لإجمالي 125 كجم من اللحوم، وتحرير 7 محاضر اشتراطات صحية و11 محضر عدم وجود شهادات صحية.

مركز السنبلاوين: تم التحفظ على 35 كجم لحوم جاموس بلدي للذبح خارج السلخانة وتحرير 3 محاضر بذلك.

مركز المنزلة: تم إعدام منتجات غذائية ( ألبان، جبن، لانشون، مخللات ) بناء على طلب من صاحب المنشأة، حيث أن جميعها مواد منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات الفساد، وتم تحرير 10 محاضر اشتراطات صحية، و22 محضر عدم وجود شهادات صحية.

كما قام فرع الدقهلية بالاشتراك في تحرير 97 محضر ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، إلى جانب سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها مع التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.