"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. أحداث 18 يونيو 2013

عرضت قناة "الوثائقية" سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، واستعرضت أحداث الـ18 من يونيو 2013.

وتضمنت الأحداث أزمة محاولة "أخونة" الدولة المصرية بعد ما أقدم الرئيس المعزول محمد مرسي على تعيين 17 محافظًا جديدًا، بينهم 7 من جماعة الإخوان المسلمين ليرتفع عدد المحافظين المنتمين إلى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لـ13 محافظًا، من بين 27 في العام الأول من حكم الجماعة.

كما تحدث الفيلم عن صدمة المصريين والتي بلغت مداها بعد إعلان اسم عادل الخياط القيادي في حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، والتي نسب إليها كثير من أحداث العنف في الثمانينيات والتسعينيات ضد الوفود السياحية ليكون محافظًا لأهم مدينة سياحية في مصر والعالم وهي الأقصر.

وسلط الفيلم الضوء على الصدمة الجديدة التي تلقتها مصر مع إعلان عادل الخياط محافظًا للأقصر وهي اغتيال أحد ضباط الشرطة أمام منزله في بورسعيد على أيدي مجهولين، لتشتعل حركة التمرد ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

- المتظاهرون يغلقون دواوين المحافظات

ونوه الفيلم بخروج جموع المتظاهرين الغاضبين في المحافظات ليغلقوا دواوين المحافظات معلنين عن رفضهم دخول المحافظين، إليها اعتراضًا على تعيينهم متحدين عن أخونة الدولة المصرية بلافتة تطالب "مرسي" ورفاقه بالرحيل.

وفي الفيوم بعدما أقدم أحد أعضاء جماعة الإخوان على صفع سيدة جهرت بكراهيتها لحكم الإخوان، دارت اشتباكات مسلحة وأحداث كر وفر بين عدد من المواطنين ومظاهرات تأييد للإخوان أدت إلى إصابة نحو 59 مواطنًا، وكثير من التلفيات في الملكية العامة والخاصة في محاولة لترهيب المواطنين من نتائج الإقدام على خروج المتظاهرين ضد حكم الجماعة من 30 من يونيو.

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. هو شعار "الوثائقية" خلال شهر يونيو الجاري لتسليط الضوء على الأعمال الإرهابية التي قامت بها جماعة الإخوان خلال عام 2013، بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو.