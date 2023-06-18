"تثبيت النظام التعليمي وأسلوب الامتحان".. مطالب ولي أمر طالبة بالثانوية العامة بمطروح

قالت إيناس رمزي ولي أمر الطالبة غفران مجدي بمطروح، خلال حديثها لـ"الدستور، إن نجلتها استخدمت منصة اليوتيوب ومواقع وزارة التربية والتعليم للمراجعة النهائية بالإضافة إلى الاستعانة بامتحانات الأعوام السابقة والتدرب على شكل الورقة الامتحانية، موضحة أنها تخطت مبلغ الـ40 ألف جنيه كمصروفات للدروس الخصوصية.

وأوضحت أنها وفرت لنجلتها الهدوء اللازم أثناء المذاكرة ووضع نظام غذائي مناسب للمساعدة على التركيز وتحصيل أكبر قدر من المعلومات والاستفادة من المذاكرة وذلك استعدادا لأهم سنة دراسية.

وأضافت أنها تحرص على التواجد مع نجلتها قبل وبعد الامتحانات للتخفيف من الضغط العصبي والخوف والقلق، مشيرة إلى أن نجلتها اجتهدت على مدار عام كامل وتتمنى أن تلتحق بكلية آداب إنجليزي.

وطالبت بتثبيت النظام التعليمي وأسلوب الأسئلة في امتحانات الثانوية لعدم تشتيت الطلاب بالإضافة إلى تدريبهم داخل المدارس على أسلوب الامتحانات وطرق الحل الصحيحة، متمنية التوفيق لجميع الطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.