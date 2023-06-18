"أم نادر" تعطى النصائح الأخيرة لنجلها قبل امتحان اللغة العربية

كان الدعاء والتضرع إلى الله حيلة والدة نادر محمد الوحيدة في مساندة نجلها صباح اليوم لأداء امتحان اللغة العربية بمدرسة طبري الحجاز بنين بمنطقة مصر الجديدة، حتى يتخلص من القلق والتوتر الذي سيطر عليه.

وتروي والدة نادر محمد تفاصيل عام كامل مضى حتى وصول نجلها إلى أداء الامتحانات في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "ابني حبيبي تقريبًا مكنش بيعمل حاجة غير أنه بيذاكر، ولا بيروح نادي ولا يخرج ولا أي وسيلة ترفيه، لأنه عنده حلم ونفسه يحققه ويحصل على مجموع كبير في الثانوية العامة".

وأضافت والدة الطالب نادر محمد، في الصف الثالث الثانوي: "صرفت على ابني مصاريف كتير جدًا وهو طول الوقت كان بياخد كورسات جنب الدروس عشان يكون لامم كل حاجة ومفيش حاجة ضايعة منه، تقريبًا صرفت عليه في السنة دي دروس وكتب بس حوالي ٣٠٠ ألف جنيه أو أكثر حقيقي مش متذكرة، لأن التوتر متملك مني ونفسي ربنا يجبرني فيه".

واختتمت حديثها: "نصيحتي الأخيرة ليه هي أنه يراجع مراجعة شاملة وكنت براجع معاه، وبطمنه أنه مذاكر كويس وأن الامتحان هيكون سلس بإذن الله".

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.