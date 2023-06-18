"سويلم": إنجاز 18% من قناطر ديروط لتحسين الري لـ1,6 مليون فدان بالصعيد

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والذي يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد.

وصرح وزير الرى، أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تبلغ 18% وهى تتجاوز البرنامج الزمني المقرر، مشيراً إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف فقد تم نهو تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة للأساسات، بإجمالى 104 خوازيق، ونهو تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت.

كما أوضح الدكتور هاني سويلم ، إنه يجري تركيب الستائر القاطعة في الأمام والوسط والخلف، ونزح المياه لزوم تجفيف حفرة الإنشاء، كما تم الإنتهاء من الفحص الثالث لبوابات القنطرة في اليابان .

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، أشار إلى إنه يجري أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت، تمهيداً للبدء في الإنشاء، كما يجرى أيضاً التجهيز للجسات التأكيدية .

وقال وزير الرى، اليوم الأحد، إنه تم صب بلاطة الكوبرى الخاص بقنطرة فم الديروطية، وجارى الردم حول القنطرة كما تم البدء في تصنيع البوابات بمعرفة أحد الشركات المحلية .

- اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية

ونوه الدكتور هانى سويلم، إلى إجراء أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة "فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية" في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة "البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية" فى مصر، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.6 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة" ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .