"تعليم الغربية": لجان الثانوية فتحت فى موعدها دون أى تأخير

قال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة فتحت أبوابها في موعدها، وتسلم الطلاب أوراق الامتحانات في موعدها دون أي تأخير.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه أصدر تعليمات بتسهيل عملية تفتيش الطلاب لإزالة التوتر والخوف عنهم، مع استخدام العصي الإلكترونية للكشف عن وجود هواتف محمولة، مشيرًا إلي أن عملية تفتيش الطلاب تتم بسهولة ويسر، وجميع الطلاب دخلوا اللجان قبل انطلاق الامتحان وتسلموا أوراق الامتحان في المواعيد المحددة.

ويؤدي 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفرالزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.