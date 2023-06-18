"صحة مطروح": تقديم خدمات حملة "حقك تنظمي" لــ1704 سيدة

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إن المديرية نفذت توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتور سيد مصيلحي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأكد "سالم" أن عدد السيدات المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 1704 سيدة على مستوى المحافظة، حيث تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في 5 إدارات صحية وهي "النجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام".

وقدم الشكر لجميع الفرق الطبية المشاركة بالمديرية والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة على الجهد المبذول.